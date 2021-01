l Tribunale e il Papa dedito tabacco

E’ uno degli edifici storici dell’antica Tibur. E’ stato edificato nel 1729 dai Gesuiti, per ospitare i nobili romani per la loro villeggiatura. Al suo interno hanno alloggiato diversi pontefici, tra i quali Leone XII nel 1826, Gregorio XVI e Pio IX nel 1846. Fra i tre quello che conduceva una vita privata davvero “particolare” era senza dubbio Leone XII, Vincenzo Gioacchino Raffaele Luigi Pecci. Il Santo Padre anche oltre i 90 anni ha continuato assiduamente lo studio della lingua latina, che padroneggiava con competenza ed eleganza. Il suo stile di vita era all’insegna della semplicità e della frugalità: il pontefice dormiva poche ore per notte, si alzava prima delle ore sei del mattino e si metteva subito al lavoro. Tra i suoi pochissimi vizi c’era il tabacco da fiuto (prodotto derivato dal tabacco che rientra nella categoria dei prodotti detti “smokeless”), che assumeva solo privatamente e mai in presenza di estranei. Ritornando all’attuale Palazzo di Giustizia, rammentiamo che nel corso della storia ha avuto varie destinazioni: scuola statale, riformatorio e pure seminario.