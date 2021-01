Nordic Walking Valle dell’Aniene sui “confini della storia”

Continua ad essere ricca di impegni la stagione della Nordic Walking “Valle dell’Aniene”, che per sabato nove gennaio ha come start il Valico Serra Sant’Antonio a m. 1608 slm. “Ci inoltreremo- riporta una nota dell’associazione tiburtina- da subito nella faggeta , risalendo un sentiero che lentamente ci porterà sulla vetta del Monte Viperella m.1834. Da quì si potrà godere di un’ampia veduta trovandoci all’orizzonte le montagne più amate degli Appennini. Le troviamo lì in perfetto ordine dove nulla è nascosto, iniziando dal Terminillo e a seguire Velino,Cafornia,Sirente ,Gran Sasso, Camicia,Tremoggia,Maiella e per finire il vicino Monte Viglio. Dopo le foto di rito riprendiamo il cammino mantenendo la cresta che ci porterà a scoprire i Cippi di confine tra lo Stato Pontificio e il Regno delle Due Sicilie”. Quello della Nordic Walking “Valle dell’Aniene” è un cammino davvero eccezionale, capace di andare dal deserto del Sahara per continuare il suo viaggio sulle alture innevate italiane. E’ l’ulteriore dimostrazione della crescita di una disciplina sportiva capace di appassionare escursionisti di ogni età, anche perché offre la possibilità di scoprire straordinari paesaggi.

Fernando Giacomo Isabella