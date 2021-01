Fiano Romano – Attivazione servizio Buoni Spesa elettronici

Il Comune di Fiano Romano ha attivato il servizio di solidarietà alimentare, finalizzato all’assegnazione di buoni spesa elettronici mediante l’erogazione dell’importo concesso sulla tessera sanitaria del soggetto che, in possesso dei requisiti previsti dalla Regione Lazio, beneficerà del contributo riconosciuto.

REQUISITI PER ACCEDERE AL SERVIZIO

Sono ammessi al contributo i richiedenti che, alla data di presentazione della domanda, posseggono i seguenti requisiti:

residenza nel Comune di Fiano Romano; permesso di soggiorno per i cittadini non appartenenti all’U.E.; essere in carico ai Servizi Sociali oppure di trovarsi in una situazione di bisogno a causa dell’emergenza epidemiologica da virus SARS CoV2; di non essere beneficiari di altre forme di sostegno al reddito e alla povertà erogate da Enti pubblici (es. Reddito di Cittadinanza) ad esclusione di quelle previste dalle norme relative al contenimento della epidemia da Covid-19. Solo in casi eccezionali è possibile procedere al contributo, previa certificazione dei Servizi Sociali competenti.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il richiedente dovrà presentare la domanda di contributo, utilizzando esclusivamente la piattaforma telematica messa a disposizione dal Comune di Fiano Romano, raggiungibile anche dal sito istituzionale www.comune.fianoromano.rm.it nella sezione specifica, al seguente indirizzo https://voucher.sicare.it/buonispesa/buonispesa_domanda.php a decorrere dall’11 gennaio 2021.

Alla domanda dovrà essere necessariamente allegata la copia fronte e retro di un documento di identità del richiedente, pena l’esclusione dal beneficio. Tutte le istruzioni specifiche per la compilazione della domanda sono contenute nel format “SIVOUCHER”.

Si specifica che il richiedente sarà tenuto a dimostrare il possesso dei requisiti indicati mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, tramite la compilazione della domanda sulla piattaforma telematica indicata. L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a specifici ed idonei controlli per la verifica della veridicità delle dichiarazioni rese. Le stesse, se mendaci, saranno soggette alle sanzioni previste dalla normativa vigente.

GLI IMPORTI DEL CONTRIBUTO

Al richiedente ammesso al beneficio, sarà erogato, attraverso il caricamento sulla propria tessera sanitaria, un importo settimanale per generi alimentari e di prima necessità non superiore ad € 100,00 per ogni nucleo familiare, calcolato sulla base di € 5,00 per gli adulti e di € 7,00 per i minori al giorno, in ossequio a quanto stabilito dalla Regione Lazio. L’importo massimo del contributo erogabile a nucleo familiare è pari a € 400,00 mensili.

E’ possibile, ove espressamente richiesto nel campo delle annotazioni della piattaforma telematica, erogare un ulteriore sostegno economico fino ad un massimo di € 100,00 mensili per ciascun nucleo familiare, da utilizzare per l’acquisto di medicinali.

Sarà riconosciuta priorità a coloro che non usufruiscono di altre forme di sostegno al reddito e alla povertà erogate da Enti pubblici (escluse ulteriori forme di sostegno previste dalle norme relative al contenimento dell’emergenza epidemiologica da virus SARS CoV2): Cassa integrazione, Contributi economici previsti dai Decreti Ristori, NASPI, Pensione, Reddito di cittadinanza, Reddito di emergenza ecc.

Le risorse saranno assegnate sino ad esaurimento dei fondi disponibili.

UNA SEZIONE SPECIFICA PER GLI ESERCENTI

Gli esercenti che intendono aderire al servizio di solidarietà alimentare potranno registrarsi utilizzando esclusivamente la piattaforma telematica messa a disposizione dal Comune di Fiano Romano al seguente indirizzo https://voucher.sicare.it/buonispesa/buonispesa_domanda_fornitore.php,presente nella sezione specifica sul sito istituzionale www.comune.fianoromano.rm.it, dall’11 gennaio 2021. Per richiesta di informazioni o chiarimenti, i fornitori potranno contattare l’Ufficio Servizi Sociali all’indirizzo assistente.sociale@comune.fianoromano.rm.it oppure contattare il numero 0765.407255.

Il Responsabile dei Servizi alla Persona e della Promozione della Cultura è il Dott. Vincenzo Zisa