Covid-19, nuovo Dpcm in arrivo

Dopo l’incontro di ieri tra il premier Giuseppe Conte e i capi delegazione di maggioranza, è fissato per oggi il confronto con le Regioni sul provvedimento atteso per il prossimo 16 gennaio. Nuovo Nuovo dpcm in arrivo, quindi, con nuove restrizioni e regole, si prevedono misure per spostamenti tra regioni, zona arancione, zona bianca e orari con divieti per i bar.

Verrà prorogata la ‘norma Bonafede’ sul divieto di spostamento tra Regioni anche nelle zone gialle. Secondo quanto si apprende dalle fonti di governo, il nuovo dpcm “si accompagnerà a nuovi ristori”

Ipotesi zona arancione per le Regioni anche in virtù di un Rt basso. Ancora nessuna decisione per quanto riguarda la zona arancione da estendere ‘in automatico’ durante i weekend.

Ancora in fase di studio la definizione della ‘zona bianca’, (quella che in caso di Rt basso consentirebbe un sostanziale ritorno alla normalità). Da definire eventuali date e termini per la riapertura di palestre e piscine. Ancora nulla da fare per piste da sci.