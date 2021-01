GUIDONIA – Airte, tamponi rapidi gratuiti ai cittadini

Tamponi antigenici rapidi a tutti i cittadini gratuiti grazie all’Associazione Italiana Rianimazione Trauma. Airte ha infatti comunicato che è prevista per le 14.00 di domani, Martedi 12 Gennaio 2021, l’apertura di un “Punto Tamponi” sito in Piazza Due Giugno, proprio al centro di Guidonia, gestito dal proprio personale medico, infermieristico e volontario che si occuperà di effettuare tamponi antigenici rapidi ai cittadini in via del tutto gratuita.

I pazienti che potranno accedere al servizio saranno esclusivamente quelli inviati dal proprio Medico di Medicina Generale o Pediatra di libera scelta.

Il “Punto Tamponi” sarà aperto 4 volte a settimana, in giorni variabili, in modo da garantire ad ogni paziente l’accesso al tampone con un’attesa variabile tra 12 e 36 ore dalla comunicazione del suo medico.

I risultati dei test, con una sensibilità del 96% ed una specificità del 100%, sarà visualizzato entro 5-8 minuti e comunicato al paziente positivo e al suo medico entro 60 minuti.