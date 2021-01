MENTANA – Protezione civile in lutto, domani i funerali di Rolando Mandatori

La Protezione civile di Mentana piange la scomparsa di Rolando Mandatori. I funerali si svolgeranno domani martedì 12 gennaio presso la Chiesa San Nicola. Avrebbe compiuto 57 anni a febbraio, ma un male incurabile se lo è portato via nel giro di pochi mesi. Soltanto pochi giorni fa aveva realizzato il suo ultimo desiderio, il matrimonio con la sua Stefania. Abitavano in via Spontini.

Dopo aver lavorato come camionista insieme a Roberto Cantonetti, altro volontario della Protezione Civile di Mentana, aveva dovuto rinunciare per via di alcuni problemi alla schiena. Si era adattato a fare altri lavori fino a quando un anno fa ha scoperto di avere un tumore.

A Mentana è conosciuto molto per la sua attività di volontario presso la Protezione Civile, a cui si era avvicinato circa cinque anni fa. Aveva combattuto in prima linea durante incendi, alluvioni e terremoti. “Era una persona davvero in gamba – lo ricorda il responsabile Carlo Sacchinelli – sempre attiva, pronta e disponibile a dare una mano agli altri. È davvero difficile trovare persone come lui, anche nel volontariato”.

In queste ore, messaggi di cordoglio sono arrivati anche dalle altre Protezioni civili del territorio, in particolare quelle di Monterotondo e di Fonte Nuova con cui collaborava spesso.