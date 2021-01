Agenas, c’è l’impegno alla stabilizzazione dei precari

“Risultato positivo al tavolo del Ministero della Salute di oggi , dopo il secondo presidio nel giro di pochi giorni indetto per trovare definiva soluzione alla stabilizzazione dei 70 precari storici di Agenas. Si è finalmente aperto un percorso, con l’impegno dei ministeri della Pa e della Salute, ma non dobbiamo dimenticare che 70 lavoratori e 70 famiglie sono ancora senza stipendio dall’inizio dell’anno. Ora ministri e agenzia facciano in fretta e passino dalle parole ai fatti: serve subito il decreto per farli tornare a lavoro”.

“Ci sono voluti mesi di lotte e presidi sotto ogni sede istituzionale competente, in primis Ministero della Salute, Funzione Pubblica e la stessa Agenas, sostenendo le ragioni di chi da anni ha svolto un ruolo essenziale per le attività dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari, mettendo la propria professionalità al servizio della salute nel delicato compito di coordinamento tra Stato e Regioni in materia di sanità”, dichiarano Paolo Terrasi, Marco Giobbi e Angelo Angritti, responsabili di Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl Roma e Lazio, a margine del presidio di questa mattina al Ministero della Salute.

“Dopo un primo impegno da parte del Ministero della Funzione Pubblica, oggi si è chiarito finalmente il percorso normativo che dovrà portare alla stabilizzazione negli organici dell’Agenzia dei 70 lavoratori e lavoratrici che operano anche da più di 10 anni con collaborazioni a termine, e che a dicembre hanno visto scadere l’ultimo contratto, e con esso ogni certezza retributiva e professionale. Dall’incontro seguito al presidio di questa mattina, è stato condiviso dai vertici del Ministero e dallo stesso Dg Domenico Mantoan l’impegno a definire la stabilizzazione con un decreto legge ad hoc”, proseguono i segretari generali.

“Ora i lavoratori devono essere rapidamente riammessi al lavoro, dopo la prospettiva incerta sul loro futuro dovuta alla troppa inerzia di chi ha lasciato scadere i contratti”, aggiungono Terrasi, Giobbi e Angritti. “Qui si tratta di lavoratori esperti in un settore centrale come la sanità, indispensabili soprattutto di fronte alla campagna vaccinale in atto. Ringraziamo i lavoratori che hanno partecipato alla mobilitazione senza mai perdere la speranza, anche dopo che si è chiusa la possibilità di trovare per loro una soluzione con la manovra finanziaria”,