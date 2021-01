CITTÀ DI CAPENA – Uscite le date dei primi due recuperi

Con il comunicato n°336, la divisione calcio a 5 ha fissato a domenica prossima, 17 gennaio, alle ore 16:00 il recupero della 1° giornata in trasferta a Montesilvano ed a mercoledì 27 gennaio, fischio d’inizio ore 15:30 il recupero della 5° giornata a Cagliari. Nel mezzo verrà disputata la 2° giornata di ritorno in casa della Kick Off a Gorgonzola (MI). Tre trasferte consecutive dunque, sempre il Covid non riservi altre brutte sorprese ad una società che, al primo anno in Serie A, deve vedersela fin troppe volte con un avversario ancora molto difficile da battere