GUIDONIA – Scava nella cava senza autorizzazione: 35mila euro di multa

Scavava senza autorizzazione nella cava di pozzolana in località “Tenuta del cavaliere”:

è questa la motivazione per cui il 20 ottobre 2020 i Carabinieri forestali e i tecnici comunali, hanno effettuato un sopralluogo nella cava, e che una volta rilevate le irregolarità, ha trasmesso il tutto all’area IV del comune di Guidonia, che sotto la firma del dirigente, l’Ingegner Egidio Santamaria, ha disposto la sanzione di 35 mila euro alla Co.I.Stra.

Ma non solo, alle società è stato anche ordinato l’immediato stop delle attività estrattive nell’area di proprietà della ASL RM5, che a sua volta aveva si, dato l’autorizzazione per scavare nella cava, ma non alla società del Montanari, bensì alla ditta “Petrucci Mariano” che si è vista comunque, in quanto titolare dell’autorizzazione per la cava, bloccata in tutte le attività estrattive a seguito dell’ordinanza di sospensione.