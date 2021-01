Per farsi bello Barbet assume un secondo portavoce

Incarico annuale da 7.200 euro annui per Emanuele Sarrocco, 25enne di Colle Fiorito, già promotore delle “Sardine” a Guidonia

Il sindaco di Guidonia evidentemente aveva bisogno di un ulteriore portavoce personale per adempiere a tutti i compiti comunali: infatti con un decreto firmato oggi, 12 Gennaio 2021, Michael Barbet ha scelto il 25enne Emanuele Sarrocco, cittadino di Colle Fiorito e già noto per essere un sostenitore del movimento delle “Sardine” a Guidonia, che percepirà un compenso complessivo di 7.200 euro annui per il ruolo di Portavoce.

Ma non è il solo a ricoprire questo incarico, infatti il giovane affiancherà Vincenzo Perrone, già portavoce del Sindaco, a cui il 18 maggio 2020 era stata rinnovata per un anno l’incarico, sotto il compenso di 12 mila euro annui.

Un incarico, quello del portavoce, importantissimo per la figura del Sindaco, visto che dovrà provvedere a tutte le relazioni pubbliche intrattenute dal primo cittadino e “migliorare i flussi comunicativi con i mass media” e che infatti Barbet ha scelto di proprio pugno, come si legge nella delibera: “trattandosi di incarico strettamente fiduciario caratterizzato da un rapporto di “intuitu personae” tra Portavoce e Sindaco”.

Sempre dalla stessa si evince come il 23 dicembre 2020, il 25enne abbia presentato la sua istanza per ambire al posto, unitamente al suo curriculum vitae, presente anche su LinkedIn e già aggiornato con la voce sul ruolo appena assegnatogli, dove si legge che il giovane si sarebbe diplomato nel 2014 all’istituto tecnico “Galileo Galilei” di Roma e avrebbe lavorato per 6 anni come operaio specializzato cnc.