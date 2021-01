San Polo dei Cavalieri – Pubblicate le presenze degli Amministratori

“Partecipare alle attività istituzionali è gli eletti un dovere inalienabile, una responsabilità civile e una fondamentale forma di rispetto verso l’elettorato – ha dichiarato il Sindaco Paolo Salvatori – pertanto come già fatto altre volte in passato, abbiamo ritenuto doveroso in ossequio al diritto di informazione della Cittadinanza rendere noto il riepilogo delle attività di chi ha ricevuto il mandato elettorale dalla cittadinanza”. Così, attraverso manifesti e pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, ogni elettore potrà verificare statistiche alla mano se alla fiducia riposta negli amministratori votati abbia corrisposto un impegno serio e costante. Emerge, per esempio, come il Gruppo “IO VIVO SAN POLO” (la lista civica del Sindaco) abbia dimostrato una particolare solidità facendo registrare l’altissima percentuale di presenze del 93,75%. Da evidenziare, infine, che nel Comune di San Polo dei Cavalieri nessuno dei Consiglieri Comunali percepisce alcun gettone di presenza.

GRUPPO DI MAGGIORANZA “IO VIVO SAN POLO”

Percentuale complessiva 93,75% (300 presenze su 320 convocazioni )

Sindaco PAOLO SALVATORI 40 su 40

Consigliere MATTEO FILONI 39 su 40

Consigliere MARIO PROIETTI 38 su 40

Consigliere GUSTAVO ALESSANDRINI 38 su 40

Consigliere SIMONE MOZZETTA 38 su 40

Consigliere ORESTE LORI 38 su 40

Consigliera STEFANIA MOZZETTA 36 su 40

Consigliere MIRKO LATTANZI 33 su 40

*************************************

GRUPPO DI MINORANZA “RINASCITA SANPOLESE”

Percentuale complessiva 74,10 % (89 presenze su 121 convocazioni)

Consigliere GIUSEPPE ALESSANDRINI 0 su 1

Consigliere ALVARO ALESSANDRINI 37 su 40

Consigliere FRANCESCO FILONI 30 su 40

Consigliere MIRKO FINA 22 su 40