CAPENA – Ancora presente la voragine a Via del Mattatoio dopo quattro anni

Una strada che era stata costruita con l’intenzione di voler far fluire più velocemente l’enorme mole di traffico che quotidianamente si forma davanti ai due complessi scolastici presenti nella zona: le scuole medie San Leone e le elementari di Via Provinciale. Qualcosa in realtà si è mosso, ma solo recentemente: il 28/09/2020 alla ditta Luisiana Appalti SRL è stato assegnato l’appalto dei lavori, i quali però non sono mai stati portati a termine fino ad oggi. Nell’interrogazione pubblicata dalla leader dell’opposizione, nonché capogruppo del “Gruppo Misto, consigliere Mirta Paganelli, viene denunciato il perdurare di questo disagio, aggiungendo anche che i lavori sono stati inizialmente interrotti per un intervento di Acea Ato 2 a causa di una rottura fognaria che però, a detta del Consigliere Paganelli, non avrebbe interessato la zona; per poi essere definitivamente interrotti il giorno 8/12. I mezzi della ditta incaricata sono ancora presenti sulla zona, ma sempre secondo le parole del consigliere Paganelli sarebbero fermi proprio da quel giorno.

Nel frattempo, le scuole sono riaperte ed i genitori degli studenti della scuola media e della scuola elementare si ritrovano costretti a creare un grande assembramento davanti ai cancelli e a fare manovre ai limiti dell’impossibile per cercare di uscire dal grande traffico che, tutti i giorni, si viene a creare