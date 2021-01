Countdown per l’Andrea Doria

Per l’Andrea Doria, impegnata nel campionato nazionale femminile di serie B2 di pallavolo, il countdown per l’inizio della nuova stagione è ormai partito fra attese e anche un minimo di preoccupazione per via del Covid, ancora presente nel nostro Paese e non solo. Dieci giorni separano il team locale dalla nuova avventura agonistica (la prima partita è in programma per il 23 gennaio) durante la quale la formazione laziale è chiamata a confermare le ottime performance della passata stagione. Le tiburtine proveranno sicuramente a non replicare la falsa partenza dello scorso campionato, quando nelle prime cinque giornate non hanno raccolto neppure un punto. Nel corso della competizione coach Guzzo è riuscito a rimettere in carreggiata un team con diverse giocatrici nuove, impegnate in una categoria molto competitiva. Nei match successivi l’Andrea Doria è riuscita con merito a macinare punti preziosi, contro le big della categoria. Le tiburtine, quindi, sono entrate nel gotha del raggruppamento fino a quando la pandemia non ha costretto il mondo sportivo a fermarsi.

Fernando Giacomo Isabella