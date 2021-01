Fiano Romano – Riaperto stamattina il plesso di Via Giustiniani 20

Stamattina sono riprese le attività didattiche nel plesso scolastico di Via Giustiniani 20 a Fiano Romano, dopo che la scuola è stata chiusa per due giorni per decisione della Preside, Loredana Cascelli, per consentire il ripristino dell’impianto di riscaldamento.

In una circolare datata 12 gennaio la Preside ha informato che il Comune di Fiano Romano ha proceduto alla rimessa a regime dell’impianto.

Cascelli ha poi affermato che è stata effettuata, prima della riapertura, una prova di tenuta, in sede di riattivazione della fornitura gas, cui è seguito un certificato rilasciato dalla Ditta incaricata, aggiungendo che è stata realizzata una nuova linea del gas interrata di alimentazione della centrale termica.