GUIDONIA – A zonzo col coprifuoco, sperona la volante: arrestato per tentato omicidio

Avrebbe dovuto starsene a letto e invece circolava tranquillamente per la città. Ma quando è incappato in una volante si è dato alla fuga. Per questo all’alba di oggi, mercoledì 13 gennaio, un italiano di 34 anni è stato arrestato per tentato omicidio dagli agenti del commissariato di Tivoli al termine di un rocambolesco inseguimento per le strade di Setteville di Guidonia.

Secondo le prime informazioni raccolte da Tiburno, tutto è accaduto verso l’una di notte quando l’uomo, residente a Setteville, al volante di una Mini Cooper è stato intercettato dalla volante all’altezza di via Marco Simone in orario di “coprifuoco” come disposto dal Governo per fronteggiare l’emergenza Covid-19. I poliziotti avrebbero intimato l’alt, ma l’automobilista ha tirato dritto e a quel punto è iniziato un inseguimento. Il 34enne avrebbe tentato di seminare la volante zigzagando tra via Ludovico Muratori, via Carlo Todini e via Fusinato urtando anche alcune vetture in sosta. La volante è rimasta coinvolta in uno scontro ed è seriamente danneggiata. La corsa è terminata sulla Tiburtina dopo l’intervento di altre pattuglie di polizia e carabinieri.

La dinamica dei fatti è in fase di ricostruzione da parte degli investigatori. I due agenti che hanno rincorso l’uomo sono rimasti contusi e ora sono al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni Evangelista” di Tivoli per alcuni traumi e contusioni.