Lavori sulla Nomentana, trovati nuovi reperti. Si cerca una soluzione per il traffico

Anche oggi ci sono novità e aggiornamenti sui lavori di via Nomentana che stanno paralizzando il traffico dei pendolari di Mentana, Fonte Nuova e Colleverde.

“Oggi, come ormai faccio da giorni, ho sentito la responsabile in città metropolitana per aggiornamenti sui lavori – spiega Micol Grasselli – Mi è stato riferito che i tecnici di città metropolitana si sono incontrati con i tecnici di ARETI per analizzare la situazione è trovare soluzioni alternative: il senso unico alternato non si può fare poiché genererebbe un maggior traffico; cercheranno di aprire il prima possibile, in entrambe i sensi di marcia, il tratto che va dalla rotatoria all’entrata di Poggio Fiorito; stanno lavorando con due squadre per accorciare i tempi di esecuzione dei lavori, anche se rallentati da ritrovamenti archeologici. Proprio l altro ieri infatti sono stati trovati altri reperti archeologici (vedi foto) e oggi la ditta aveva un sopralluogo con l archeologo per capire come intervenire. Intanto ho chiesto di avere copia della autorizzazione allo scavo rinnovata da città metropolitana fino a febbraio (come mi è stato riferito) per mostrarla”.

I sindaci dei comuni di Fonte Nuova, Piero Presutti, e di Guidonia Montecelio, Michel Barbet, hanno scritto al sindaco della Città Metropolitana Virginia Raggi per sollecitare una rapida soluzione al problema.