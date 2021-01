Monterotondo – Carabinieri arrestano due persone per spaccio di cocaina e furto

I Carabinieri della Compagnia di Monterotondo hanno arrestato due cittadini del posto, uno sorpreso mentre spacciava cocaina dalla propria autovettura in pieno centro abitato ed il secondo mentre tentava di rubare un’autovettura da un parcheggio pubblico nei pressi della caserma.

Lo spacciatore è stato sorpreso mentre, approfittando dell’oscurità, rimanendo a bordo della sua auto in sosta lungo la strada, nei pressi del cimitero, attendeva i suoi acquirenti ai quali cedeva le dosi dal finestrino. I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile, transitando nella zona, hanno notato i movimenti sospetti intorno all’auto e hanno deciso di tener d’occhio la situazione rimanendo a debita distanza. Dopo qualche minuto, un ragazzo a piedi si è avvicinato al veicolo e il pusher ha allungato il braccio consegnandogli un involucro in cambio di una somma di denaro. I Carabinieri hanno, quindi, deciso di intervenire, ma il giovane pusher, alla loro vista, ha tentato di darsi alla fuga. Dopo un breve inseguimento, i militari sono riusciti a bloccare il fuggitivo: nel corso della perquisizione, l’uomo è stato trovato in possesso di 35 dosi di cocaina già confezionate e pronte alla vendita, oltre a circa 1.000 euro in contanti, ritenuto provento dello spaccio. A casa dell’arrestato, i Carabinieri hanno rinvenuto anche due panetti di hashish del peso di circa 100 gr. e materiale per il confezionamento.

Poche ore prima, i Carabinieri di Monterotondo, dopo aver visto passare davanti alla caserma un 54enne del posto, vecchia conoscenza delle forze dell’ordine, in atteggiamento guardingo, hanno deciso seguirlo.

L’uomo, ignaro di essere osservato dai Carabinieri, è riuscito ad infilarsi in un’autovettura, parcheggiata in un posteggio pubblico a poca distanza dalla caserma, e a metterla in moto, ma quando ha provato ad uscire dal parcheggio ha trovato i Carabinieri a sbarrargli la strada. Finito in manette e condotto in direttissimo nel Tribunale di Tivoli, il ladro è stato condannato e portato in carcere.