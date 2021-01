Morlupo – Raccoglitori di indumenti pieni di rifiuti. “Questo è incivile”

Per tale ragione, l’Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno procedere alla sottoscrizione di una nuova Convenzione

Nel territorio comunale sono “scomparsi” tutti i raccoglitori di indumenti usati.

La ragione di ciò è dovuta alla scadenza della Convenzione tra il Comune e la Cooperativa che gestiva tale servizio.

Gli indumenti usati conferiti in tali raccoglitori venivano in piccola parte sanificati e reimmessi nel mercato degli abiti usati da parte della Cooperativa convenzionata con il Comune (quelli in migliore stato di conservazione) e la restante frazione veniva utilizzata per realizzare imbottiture per sedili o coibentazione per edifici. La Cooperativa riconosceva un piccolo contributo economico alla CARITAS.

A causa di una minoranza di cittadini incivili, tali raccoglitori venivano riempiti di rifiuti di ogni genere, sia all’interno che all’esterno degli stessi e ciò contaminava gli indumenti conferiti. Per tale ragione, l’Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno procedere alla sottoscrizione di una nuova Convenzione per la gestione del servizio in oggetto che preveda raccoglitori di indumenti videosorvegliati H24, onde scoraggiare l’abbandono di rifiuti nei pressi degli stessi.

L’amministrazione invita la cittadinanza, in questo periodo di transizione, a pazientare prima della stipula della nuova Convenzione.

Al momento gli indumenti laceri sono conferibili come indifferenziata, quelli in buono stato di conservazione, puliti e sanificati, possono essere donati alle locali CARITAS.