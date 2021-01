Tivoli – Condannato l’uomo che aveva sparato davanti al Tribunale all’avvocato Di Silvestro

Soddisfazione per la sentenza è stata espressa dal Consiglio dell’Ordine di Tivoli. Per il Presidente David Bacecci si tratta di una sentenza importante non solo perché rende giustizia a un collega, ma anche perché per la prima volta riconosce il risarcimento del danno subito anche dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Tivoli e dall’Unione degli Ordini Forensi del Lazio, che in questo processo hanno voluto tutelare l’indipendenza dell’avvocatura tutta quale presidio indispensabile di libertà e democrazia. Le somme dei risarcimenti verranno devolute interamente a scopi sociali e ad associazioni di volontariato. La costituzione di parte civile da parte dell’Ordine è servita per esprimere la vicinanza e la solidarietà al collega ma anche, e soprattutto, per ribadire l’inviolabilità della funzione difensiva, oltre che l’autonomia e la libertà dell’Avvocatura.