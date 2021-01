Bassetti a sostegno dei vaccini anticovid in farmacia

Anche per la somministrazione del vaccino anti-Covid in Italia cominciano a delinearsi due scuole di pensiero o meglio due partiti. I centralisti rappresentati da Domenico Arcuri, commissario straordinario per il coordinamento della lotta al virus, e dall’altra parte chi vuole decentrare vedendo nelle farmacie l’avamposto ideale nel quale effettuare vaccinazioni in modo capillare nel territorio.

Tra questi ultimi c’è la voce autorevole di Matteo Bassetti (in foto), direttore della clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova. “Dobbiamo evitare di centralizzare le vaccinazioni – ha detto a chiare lettere Bassetti – con una struttura unica che assume i medici, gli infermieri, gli assistenti sanitari. Mentre dovremmo lavorare su ciò che c’è già coinvolgendo nelle vaccinazioni, con accordi, le farmacie e i medici di famiglia, usando le caserme e affidando alle Regioni la gestione dell’eventuale personale in più che potrebbe arrivare”.

Ha poi aggiunto senza perifrasi all’agenzia Adnkronos: “La struttura commissariale fatta così com’è, ahimè, va poco lontano. Dobbiamo affidarci a chi è sul territorio”.