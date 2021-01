CASTELNUOVO DI PORTO – Attivi da oggi bonus idrico e bonus idrico integrativo

Ovviamente il bonus è riservato ai cittadini meno abbienti, per avere accesso al “Bonus idrico” bisognerà soddisfare uno dei seguenti requisiti:

– appartenere ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro – appartenere ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro

– appartenere ad un nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza.

Almeno un membro del nucleo familiare deve essere intestatario di un contratto di fornitura elettrica e/o idrica e/o gas, ma potrà accedere al bonus solo per una delle tre tipologie di servizio.

Per richiedere il bonus, non sarà necessario fare domanda ma basterà presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) all’inizio di ogni anno per ottenere l’attestazione ISEE utile per le differenti prestazioni sociali agevolate.

Per quanto riguarda il “Bonus Idrico Integrativo”, gli utenti, diretti o indiretti che siano, dovranno soddisfare uno dei seguenti requisiti:

– indicatore ISEE fino a € 13.939,11 e nucleo familiare fino a 3 componenti

– indicatore ISEE fino a € 15.989,46 e nucleo familiare con 4 componenti

– indicatore ISEE fino a € 18.120,63 e nucleo familiare con 5 o più componenti

Per richiedere questo bonus integrativo sarà necessario fare domanda sul sito dell’Acea, allegando un’attestazione ISEE rilasciata nel 2021 e la prima pagina di una bolletta Acea.

Il Comune di Castelnuovo di Porto ha aggiunto inoltre che i due bonus sono cumulabili qualora ricorrano in entrambi i casi i requisiti necessari