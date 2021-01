Farina (Atletica Tivoli): ”Questo non è certamente un periodo semplice”

Lei, è senza dubbio una delle atlete di punta tiburtine. Ha conquistato il quarto posto ai Campionati Italiani Indoor nei 400 metri, prima dell’arrivo della pandemia. Il prossimo target di Francesca Farina, giovane velocista dell’Atletica Tivoli, sono i campionati italiani di Ancona. Si tratta di una competizione prestigiosa, che permetterà alla tiburtina di competere contro le migliori atlete della Penisola. L’obietto è, naturalmente, migliorare lo score della passata stagione agonista e salire sul podio. “Attualmente- ha affermato la giovane velocista- siamo impegnati nella preparazione invernale indoor. Purtroppo, per noi questo non è certamente un periodo semplice e molti aspetti rispetto al recente passato sono mutati. Negli anni scorsi c’era la possibilità di preparare i campionati italiani partecipando ad una serie di competizioni, mentre adesso questo percorso di avvicinamento molto utile per poter affrontare la competizione non c’è più. Questa serie difficoltà- ha proseguito Francesca Farina- coinvolgono tutti gli atleti e, quindi, partiamo tutti dalla medesima condizione”.

Fernando Giacomo Isabella