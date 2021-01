GUIDONIA – Merci confiscate agli abusivi, il sindaco le manda al macero

Giacche invernali, scarpe e apparecchiature elettroniche: tutta roba nuova destinata al centro di raccolta comunale

Potevano essere utili a più di qualche cittadino bisognoso, ma la norma impone al Sindaco di gettare tutto:

Abiti, scarpe, occhiali e oggettistica elettronica.

È questa la merce sequestrata agli abusivi che, nel corso del mercato rionale di Villanova, stavano vendendo privi dell’autorizzazione al commercio su aree pubbliche.

Durante i controlli della Polizia Locale, sono stati due i fermati, uno dei quali si è dato alla fuga, motivo per cui non è stato possibile identificarlo, per l’altro invece oltre al sequestro della merce, anche una multa da 5.000 euro.

La merce composta da 10 giacche invernali, 8 scarpe sportive, 58 apparecchiature elettroniche, 123 paia di occhiali, 62 vetri temperati per smartphone e 795 cover per smartphone, è attualmente depositata presso l’ufficio della Polizia Amministrativa della Polizia Locale di Guidonia, in attesa di essere distrutta presso il centro di raccolta comunale vista l’impossibilità, secondo l’amministrazione pentastellata, di devolverli in beneficenza in quanto “privi di tracciabilità e/o conformità CE”.