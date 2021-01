La Tibur Volley fra incognite e speranze

Fra le formazioni tiburtine costrette allo stop trova spazio anche la Tibur Volley, società locale impegnata in diverse categorie. Il club, la scorsa stagione si è reso protagonista di un cammino decisamente positivo. In Prima Categoria maschile ha conquistato le posizioni di vertice in un raggruppamento molto competitivo, mentre in Serie D femminile le giovani atlete hanno gareggiato contro le big del girone per tutta la stagione. Uno score davvero sorprendente, invece, è stato conquistato dalle giovanissime atlete della formazione under 13. Le tiburtine sono riuscite ad ottenere il passaggio per la fase provinciale, dopo un cammino lungo e decisamente impegnativo. L’attuale stagione è ricca di incognite legate al Covid e di speranze. La Tibur Volley in questi giorni ha ripreso il suo percorso in palestra con gli allenamenti individuali, mentre la Federazione non ha indicato alcuna data per il ritorno alla competizione. L’attesa anche per la società locale è destinata a proseguire, insieme alla speranza di poter presto riprendere il percorso interrotto nella passata stagione agonistica. La pallavolo e non solo nell’era Covid è certamente diversa rispetto a quella che abbiamo imparato a conoscere, durante gli anni passati.

Fernando Giacomo Isabella