SAN POLO DEI CAVALIERI – Schianto sulla Maremmana, due donne ferite gravemente

Drammatico incidente stradale oggi pomeriggio, giovedì 14 gennaio, in via Maremmana inferiore nel territorio di San Polo dei Cavalieri. Il bilancio è di una ragazza in gravi condizioni e di una donna ferita, entrambe ricoverate in ospedale.

Secondo le prime informazioni raccolte da Tiburno, lo scontro è avvenuto verso le ore 13,30 all’altezza del civico 26, a in località Spaccalacanna, zona di confine tra i comuni di Guidonia, Marcellina e San Polo dei Cavalieri. Stando alle prime indiscrezioni, pare che la ragazza al volante di una Fiat 600 viaggiava in direzione Guidonia, mentre la donna guidava un furgone Opel.

L’incidente sarebbe avvenuto a seguito di un sorpasso azzardato da parte della Fiat, anche se la dinamica esatta è in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri della Compagnia di Tivoli. L’impatto è stato devastante e la giovane automobilista sarebbe stata sbalzata fuori dall’abitacolo, per questo è stata trasportata in eliambulanza al policlinico “Gemelli” di Roma in prognosi riservata. Anche per la donna a bordo della Opel è stato necessario il ricovero in ospedale in elicottero. Sul posto, insieme ai militari, anche i vigili del fuoco di Villa Adriana che hanno delimitato l’area e messo in sicurezza i mezzi.