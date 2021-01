TIVOLI – L’auto taglia la strada, scontro sulla Maremmana

Una Ducati contro una Fiat Punto: motociclista in ospedale, per l’automobilista multa e punti decurtati

L’auto che svolta a sinistra, la moto che finisce la corsa scarrocciando sull’asfalto. Bilancio: un motociclista ferito e un automobilista multato.

E’ accaduto ieri mattina, mercoledì 13 gennaio, in via Maremmana inferiore a Villa Adriana.

Secondo una prima sommaria ricostruzione della Polizia stradale di Tivoli, l’incidente si è consumato verso le 9,20 all’altezza del civico 10 in località Ponte Lucano.

Gli agenti hanno accertato che un 55enne romano alla guida di una Fiat Punto proveniente dal casello autostradale e diretto verso via Tiburtina ha svoltato a sinistra per recarsi presso un’officina.

Una manovra azzardata visto che nel frattempo sull’opposta corsia di marcia viaggiava un 28enne di Guidonia in sella ad una moto Ducati. L’impatto è stato inevitabile e il giovane è stato sbalzato sull’asfalto riportando traumi agli arti inferiori.

Entrambi i conducenti sono stati sottoposti ai test per accertare eventuale assunzione di alcool e droga, gli esiti sono stati negativi. Per il 28enne è stato necessario il trasporto in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Tivoli dove è stato medicato e dimesso con una prognosi di pochi giorni.

Al 56enne i poliziotti hanno contestato la violazione di due articoli del Codice della strada, la mancata precedenza, per la quale è prevista una sanzione amministrativa da 167 a 666 euro, e la svolta a sinistra che prevede la multa da un minimo di 41 euro a un massimo di 169, oltre alla decurtazione di due punti sulla patente.