GUIDONIA – Cava senza fideiussione, Btr resta chiusa

Cavava anche se la società era in liquidazione, ma soprattutto non aveva una fideiussione valida perché l’assicurazione era fallita da quattro anni.

Per questo il comune aveva deciso di fermare l’attività della Btr S.r.l.,una delle piu note aziende del travertino a Guidonia Montecelio.

Ieri, Giovedì 14 gennaio 2021, il Tar del Lazio ha confermato lo stop dato dall’amministrazione comunale.

Infatti i giudici amministrativi hanno rigettato le istanze di ricorso dell’azienda finalizzato ad annullare l’ordinanza n.191 firmata il 7 settembre dal dirigente Egidio Santamaria, che imponeva all’azienda di sospendere immediatamente i lavori di coltivazione e del ripristino ambientale “nel rispetto dell’approvazione del progetto”.

Motivo? La “mancata presentazione, entro i termini stabiliti, della polizza fideiussoria a garanzia dei lavori di coltivazione e completo ripristino ambientale”, polizza che era precedentemente stata stipulata con il “Consorzio Fidicon Lazio”, una compagnia assicurativa fallita nel 2016, e che aveva concesso la fideiussione all’azienda estrattiva per 10 anni.

Ricorso rigettato in quanto la Btr non ha “rinnovato la polizza a garanzia dei lavori di scavo e di ripristino ambientale e per aver omesso la volturazione dell’autorizzazione in favore dell’affittuario d’azienda, la Btr Trading S.r.l., ed è quindi da considerare la Btr ancora titolare della suddetta attività”. (Em. Lan.)