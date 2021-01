Il Robin Hood del nord est

In passato diverse zone del nord est, ad esempio Castel Madama e Cerreto Laziale, sono state terre di banditi. Il più popolare fra i fuorilegge senza dubbio è stato Marco Sciarra, che terrorizzava coloro che possedevano ricchezze prosperando con l’usura. Quindi, possiamo considerare il bandito di origine abruzzese una sorta di Robin Hood del nord est. Nonostante le sue “qualità da fuorilegge”, Marco Sciarra è costretto alla ritirata nel 1592 dall’abate di Cerreto Laziale. Terrorizzato Tommaso da Celano chiude la cittadinanza, il fuorilegge è alla ricerca di cibo, in una straordinaria fortezza quadrangolare. Il bandito, nonostante l’apporto dei suoi fedelissimi non riesce ad espugnare la fortificazione, malgrado la determinazione e la ferocia dei suoi uomini. L’infinto assedio costringe la banda ad abbandonare l’obiettivo. Ovviamente, la storia dei fuorilegge è stata arricchita dalla tradizione popolare in tutte le zone del Paese, sempre pronta a magnificare le loro azioni spesse volte rivolte verso la difesa della povera gente.

Fernando Giacomo Isabella