Monterotondo – Festa di Sant’Antonio Abate. Le misure adottate dal Comune

Misure urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 in occasione delle celebrazioni in onore di Sant’ Antonio Abate

Con Ordinanza n°2 del 14/01/2021 si dispongono, a partire dal 13 gennaio 2021 e fino al 17 gennaio 2021, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio comunale, fermo quanto stabilito dai D.P.C.M. in vigore, le seguenti misure:

1. il divieto di manifestazioni pubbliche inerenti le celebrazioni in onore di Sant’Antonio Abate in area pubblica e privata, se non espressamente autorizzate nel rispetto delle norme di sicurezza di contrasto alla diffusione del contagio;

2. Il divieto assoluto di transito e circolazione nelle vie del Comune di Monterotondo a cavalli e cavalieri;

3. La chiusura in data 17 gennaio, dalle ore 07:00 alle ore 21:00 al transito veicolare e pedonale di via S.Pio da Pietrelcina, piazza Giovanni Paolo II, scalinata da L.go Pincetto a piazza Giovanni Paolo II, scalinata da via F. Filzi a via B.Cavour, sarà invece consentito l’ingresso contingentato sui varchi di via U.Bassi e via B.Cavour, finalizzato all’accesso dei fedeli, per un massimo di n°92 persone (data la capienza ridotta in osservanza delle disposizioni imposte da D.P.C.M. in particolare sulle modalità di celebrazione delle funzioni religiose), che potranno assistere alla funzione religiosa che si terrà all’interno della chiesa del Duomo;