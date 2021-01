MONTEROTONDO – Non si fermano al posto di blocco e tamponano l’auto ferma

Folle inseguimento sulla Salaria a Monterotondo Scalo. Mercoledì 13 gennaio intorno alle ore 17 una Mercedes Classe A con a bordo due uomini non si è fermata a un posto di blocco dei Carabinieri della Compagnia di Monterotondo all’altezza di Arredo Salario. Gli automobilisti da soli hanno tamponato le macchine ferme al semaforo venti metri più tardi. Dopo l’incidente sono scesi dalla macchina e sono fuggiti via dall’altro lato della strada. I militari sono alla ricerca dei due soggetti e hanno diffuso il video anche per ricevere segnalazioni. La macchina risulta “radiata”, ossia cancellata al Pra.