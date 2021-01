Regione, ok a finanziamento aree gioco Valle dell’Aniene

Duecentomila euro destinati ai Comuni della Comunità Montana dell’Aniene che ne faranno richiesta, per realizzare aree giochi per bambini o per riqualificare quelli esistenti. Un modo per contribuire a evitare lo spopolamento di queste splendide aree e dare ai territori della zona, che non godono di bilanci pari a quelli delle grandi città, la possibilità di dare un contributo fattivo ai bambini residenti.

Parliamo di luoghi bellissimi, ricchi di storia, cultura, fascino che però continuano a fare i conti con un trend ormai in fortissima crescita, quello dello spopolamento. A causa della scarsità di risorse dei bilanci comunali degli enti, che certo non possono permettersi disponibilità economiche pari a quelle delle medie città del Lazio, gli investimenti per quanto riguarda i bambini più piccoli spesso sono difficoltosi. Molte famiglie per questo decidono di trasferirsi in altri luoghi contribuendo, loro malgrado, a un fenomeno che rischia di depauperare uno dei nostri tesori più importanti, i piccoli borghi della Valle dell’Aniene.

Uno dei primi passi è sicuramente dare ai bambini luoghi e aree di svago e di gioco adatte alle loro esigenze. Un’idea che mi è stata sottoposta dagli stessi amministratori dell’area e che ho immediatamente sposato. Il finanziamento che il Consiglio Regionale ha approvato va proprio in questa direzione. I Comuni, una volta che il finanziamento sarà attuativo, potranno presentare una domanda per creare ex novo o riqualificare, ingrandendo, gli spazi attualmente presenti.