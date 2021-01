Tivoli. Il giorno di Manuela

In diverse occasioni abbiamo raccontato la vocazione cinematografica dell’Antica Tibur, che si è trasformata in un set. Terence Hill, Carlo Verdone, Mel Gibson, Claudia Gerini ed il Maestro Federico Fellini hanno popolato le vie tiburtine. Fra le star del cinema italiano non poteva mancare la splendida Manuela Arcuri, protagonista della serie tv “Il peccato e la vergogna” con Gabriel Garko. La pellicola ambientata nel periodo fascista, ha riscosso un grande successo di pubblico e soprattutto il duo Arcuri- Garko è stato riproposto in altre fiction sempre della stessa casa di produzione: “Ares Film “, come in Sangue caldo e L’onore e il rispetto, anche se i personaggi di Garko e la Arcuri non recitavano insieme. La serie tv, “Il peccato e la vergogna”, girata anche a Tivoli è caratterizzata da una seconda stagione “sorta” dal successo di pubblico conquistata dalla prima, perché i critici l’hanno praticamente stroncata affermando che affonda a:”piene mani nel terreno della fiction, ovvero puntando a un’audience interessata prevalentemente a rivedere i volti noti di Arcuri e Garko”.

Fernando Giacomo Isabella