Tivoli – Mobilità volontaria, riaperti i termini di partecipazione

Sono stati riaperti i termini del bando di “mobilità volontaria riservato ai dipendenti di ruolo degli enti territoriali di provincia e di area vasta e in subordine a tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni per reperire figure d’istruttore amministrativo e contabile di categoria C a tempo pieno e indeterminato (36 ore settimanali)”.

C’è tempo sino a domenica 31 gennaio per rispondere al bando. Non farà fede la data del timbro dell’ufficio postale accettante: le domande dovranno arrivare all’ufficio protocollo del Comune di Tivoli entro il termine di scadenza del bando.

L’avviso con i dettagli della modalità per partecipare alla selezione e il relativo svolgimento è disponibile nella sezione “amministrazione trasparente” del sito istituzionale del Comune di Tivoli (https://trasparenza.strategicpa.it/comunetivoli/archivio/1575-amministrazione-trasparente).

Tra i requisiti per la partecipazione: essere dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni inquadrati nella categoria C e nel profilo d’istruttore amministrativo contabile a tempo pieno e indeterminato (36 ore settimanali) con esperienza professionale di almeno 24 mesi in profilo uguale a quello del posto da ricoprire.

Per eventuali chiarimenti e informazioni ci si può rivolgere agli uffici del servizio del personale esclusivamente il giovedì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 17, contattando il numero 0774453286/88, oppure attraverso posta elettronica all’indirizzo mail: personale@comune.tivoli.rm.it o all’indirizzo pec: personale@pec.comune.tivoli.rm