Castel Madama – Vaccino anti-covid: il Sindaco riceve la prima dose

Domenico Pascucci, il sindaco del Comune di Castel Madama, ieri mattina si è sottoposto alla vaccinazione anti-Covid: ovviamente, non in quanto sindaco, ma come medico di famiglia.

Pascucci, infatti, è tra il personale sanitario che in questi giorni sta ricevendo la prima somministrazione. “Come medico, ho avuto l’opportunità di vaccinarmi contro il virus Covid-19. Una scelta convinta per rispetto dei miei pazienti, dei miei cari e dell’intera comunità”.

Queste le parole del sindaco Pascucci a sostegno della vaccinazione. E proprio in occasione del suo appuntamento in ospedale per sottoporsi alla somministrazione della prima dose ha voluto lanciare un appello a tutti i cittadini di Castel Madama a favore del vaccino.