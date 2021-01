San Polo e la notte di Anita

La sua figura ha ispirato attrici, registi, scrittori, sceneggiatori e cantautori. Ad Anita Garibaldi è dedicato un premio sportivo: il trofeo Anita Garibaldi, messo in palio dal 2017 tra le nazionali maggiori di rugby a 15 femminile, la frazione di Anita di Argenta in provincia di Ferrara e la città Anita Garibaldi nello Stato di Santa Catarina in Brasile. La donna nota come “eroina dei due mondi” ha vissuto con l’Eroe dei due mondi: Giuseppe Garibaldi, una storia d’amore molto intensa e tragica dato che si è conclusa con la prematura scomparsa della giovane donna, immortalata anche in un quadro che si trova al Museo del Risorgimento a Milano. Ana Maria de Jesus Ribeiro da Silva, meglio conosciuta come Anita Garibaldi, è anche passata da San Polo dei Cavalieri in una notte fredda per incontrare il Generale. Siamo nel 1849, dopo la caduta della Repubblica Romana. Lo stato repubblicano è sorto in Italia durante il Risorgimento a seguito di una rivolta interna nei territori dello Stato Pontificio. E’ stato governata da un triumvirato composto da Carlo Armellini, Giuseppe Mazzini e Aurelio Saffi. Invece, è nei pressi dello stato di San Marino che Anita, in fuga con il Generale, febbricitante e incinta perde conoscenza. L’eroina dei due mondi, si spegne in località Mandriole di Ravenna, mentre Giuseppe Garibaldi prosegue la fuga dalla Penisola.

Fernando Giacomo Isabella