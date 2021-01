Frana di Canterano. Ponte irrealizzabile

“Si è svolto questa mattina il sopralluogo con il Genio militare per valutare la possibilità di un ponte provvisorio utile a risolvere temporaneamente l’attraversamento della strada franata nel Comune di Canterano. Con i Sindaci Mariano Teodori, Fulvio Proietti e i tecnici di Città metropolitana, abbiamo cercato di trovare una soluzione che rispondesse alle esigenze della popolazione. Appurata l’impossibilità di fare ricorso a un ponte provvisorio, si sta convenendo sull’ipotesi di effettuare, con la collaborazione dell’Esercito, lo sbancamento sul costone della strada in modo da allargarla e superare in sicurezza la frana, per consentire un passaggio veicolare verso il centro del Comune di Canterano. – conclude Carlo Caldironi, Consigliere Delegato alla viabilità di città metropolitana di Roma –