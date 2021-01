Lazio, al via le vaccinazioni over80 dal 1 febbraio

“Si parte il 1° febbraio” con le vaccinazioni anti-Covid degli over 80. Lo rende noto l’Unita di Crisi Covid 19 della Regione Lazio sottolineando: “il taglio nelle forniture da parte di Pfizer ha imposto una rimodulazione del piano vaccinale per gli over 80 anni.

Dopo una prima fase positiva di sperimentazione svolta presso l’Istituto Spallanzani e il Campus Bio-Medico di Roma, da lunedì 25 gennaio gli over 80 anni potranno prenotare il proprio vaccino anti Covid sul sito SaluteLazio.it (PrenotaVaccinoCovid) basta solo il codice fiscale. L’avvio delle somministrazioni dei vaccini prenotati sarà dal primo febbraio”.