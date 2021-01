Nelson Mandela e Tivoli

E’ una delle figure più rappresentative dello scorso secolo. Premio Nobel per la Pace nel 1993. Primo presidente sudafricano di colore, attivista per i diritti civili e avvocato, ha trascorso quasi 30 anni della sua vita in carcere per la sua opera di lotta al segregazionismo razziale. Nelson Mandela, nel corso della sua vita ha ricevuto diversi omaggi dal mondo dello sport, dal cinema e dalla musica. Il celebre politico attivista sudafricano ha trovato spazio anche a Tivoli, dove una sua frase è stata scolpita a pochi passa dalla scalinata che porta sul ponte che attraversa il fiume Aniene. “Per essere liberi non basta rompere le catene, ma vivere in un modo che rispetti e accresca la libertà degli altri. Ma ho scoperto il segreto dopo aver scalato una collina si capisce che ce ne sono molte altre da scalare… E per questo posso riposare solo un momento… E mi preoccupo di non indugiare. Perché il mio lungo cammino non è ancora finito. Il dono è stato realizzato da Anna Giansanti e la data riportata risale al 2020.

Fernando Giacomo Isabella