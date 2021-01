Oggi, è il giorno più triste dell’anno

I superstiziosi, non sono certo pochi, adesso sono chiamati a cerchiare di rosso una nuova data, oltre ai classici venerdì 13 e venerdì 17. La new entry è il “lunedì triste” (18 gennaio), meglio noto come blue monday. Il termine si riferisce ad un particolare giorno del mese di gennaio, solitamente il terzo lunedì, ritenuto il giorno dell’anno più triste. Il tutto nasce da un comunicato stampa del canale televisivo britannico Sky Travel, che si affida ad un calcolo realizzato da Cliff Arnall, psicologo presso l’Università di Cardiff. I fattori da lui considerati includono le condizioni meteorologiche, la capacità di fronteggiare i debiti accumulati, il tempo trascorso dal Natale, il fallimento dei propositi che si erano prefissati con l’inizio del nuovo anno, i bassi livelli di motivazione e la sensazione di una necessità di agire. L’equazione che è la base della teoria, dagli scienziati, viene ritenuta priva di fondamento. Al pari della seconda new entry della tristezza: il “lunedì del divorzio” (Divorce Monday). Osservatori, hanno notato che durante il mese di gennaio viene intrapreso un maggior numero di procedimenti per il divorzio rispetto agli altri mesi dell’anno. Naturalmente, anche questa dottrina è priva di qualsiasi fondamento di natura scientifica. Per entrambe siamo nel caso della pseudoscienza: le teorie lontane dal metodo scientifico, ma capaci di diffondersi specialmente grazie ai social.

Fernando Giacomo Isabella