Castel Nuovo di Porto – Al via ai lavori di consolidamento della Frana a via Montefiore

A 6 giorni dall’Ordinanza Sindacale (n. 4 del 13.01.2021) emessa per il ripristino della regolare viabilità sulla strada provinciale Montefiore, interessata da interruzione per via di un costone franato all’altezza del civico 37, la Città Metropolitana di Roma Capitale ha autorizzato i lavori di consolidamento della scarpata che si concluderanno entro una settimana.

“I lavori – spiega l’Assessore ai Lavori Pubblici Gino Guadagnoli – saranno eseguiti in somma urgenza. Sono già in corso gli interventi per la pulizia e messa in sicurezza del dissesto, con opere di rafforzamento della parete mediante ancoraggio con reti di contenimento, tiranti e materiale geotessile.

La collaborazione con la Città Metropolitana di Roma Capitale, chiamata in causa dall’Ordinanza disposta dal Sindaco in quanto ente gestore competente su questa importante arteria di collegamento del territorio di Castelnuovo di Porto, è un risultato importante che ci porterà a risolvere il problema a pochi giorni dai primi sopralluoghi effettuati dall’Ufficio tecnico comunale.