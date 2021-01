Fiano Romano – La Preside denuncia: i termosifoni continuano a non funzionare

Con una circolare pubblicata oggi sul sito dell’IC Fiano Romano, la Preside Loredana Cascelli si rivolge all’Ing. Curcio, Dirigente Tecnico del Servizio Programmazione, Progettazione e Realizzazione Opere Pubbliche, al Sindaco Ferilli e al Vice Sindaco Santonastaso di Fiano Romano per chiedere urgentemente sopralluoghi tecnici per verificare le continue segnalazioni di malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento nei plessi di Via Giustiniani 20 e Via Cairoli.

Cascelli chiede anche che vengano subito rimosse le stufe elettriche portate per supplire al malfunzionamento, verificatosi anche ieri mattina, in quanto non conformi alla sicurezzadell’edificio.

“La sottoscritta”, scrive Cascelli nella circoalre, “ritiene che in questo modo la popolazione scolastica non possa sostare all’interno degli edifici scolastici, se gli ambienti non raggiungono l’idonea climatizzazione prevista dalla normativa, soprattutto in questo periodo invernale con continui accenni anche a improvvise precipitazioni di nevischio e formazione di ghiaccio e gelo in prossimità dei cortili esterni”. La stessa aggunge che “continuano a pervenire continue lamentele da parte dei docenti e dei genitori degli alunni che, giustamente, richiedono alla sottoscritta di ricorrere alla Procura della Repubblica” per l’introduzione delle stufette non regolamentari.

Questo si ferifica a meno di una settimana dalle dimissioni consegnate da parte dell’Assessore alla Pubblica Istruzione Davide Santonastaso al Sindaco Ferilli, di cui non è noto l’esito, a causa della denuncia verso ignoti depostata dall’Ing. Curcio presso i Carabinieri locali per supposte manomissioni che sarebbero avvenute nei locali scolastici.