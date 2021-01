Guidonia – Incrementata la rete internet

“È stato pubblicato dal settore Lavori Pubblici un avviso esplorativo rivolto agli operatori del settore delle infrastrutture telematiche per partecipare a una ricerca di mercato finalizzata alla realizzazione di reti dati ad alta velocità in tutto il territorio comunale. Grazie all’utilizzo dei cavidotti comunali e di altri sottoservizi da realizzarsi appositamente, è intenzione della nostra amministrazione portare la linea internet su fibra in tutte le zone, anche quelle meno appetibili commercialmente per numero di abitanti”- dichiarano il Sindaco Michel Barbet e l’Assessore ai Lavori Pubblici Antonio Correnti.