È continuata ad aumentare la richiesta di prestiti bancari da parte delle aziende nel quarto trimestre del 2020, pur se i criteri di erogazione risultano abbastanza invariati rispetto ai due trimestri precedenti. Gli analisti di Banca d’Italia, nell’indagine sul credito bancario nell’area dell’euro, segnalano infatti che i ritmi nei diversi periodi sono stati più contenuti e notano come la dinamica della domanda sia legata alla perdurante scarsità di scorte e capitale circolante, maggiori esigenze di rifinanziamento e un calo dell’autofinanziamento.

Rimasta invariata, dopo il rimbalzo segnalato nel trimestre precedente, pure la domanda di mutui delle famiglie.

Per il trimestre in corso le banche italiane si attendono un ulteriore, seppure più contenuto, incremento della richiesta di fondi da parte delle imprese, che invece non riguarderebbe la domanda di mutui da parte delle famiglie che non dovrebbe subire grossi scossoni.