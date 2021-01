Al via le domande per ricevere fino a 2.000 euro, per figli studenti

Il countdown orami sta per finire. Il soggetto in questione è la domanda per ricevere fino a 2.000 euro dall’INPS per figli studenti con ISEE oltre i 40.000 euro. Dal 27 gennaio 2021 è possibile inviare le richieste all’Ente previdenziale, per via telematica. Si tratta di borse di studio che l’INPS conferisce in riferimento all’anno accademico 2018/2019 ad alcuni studenti. L’importo minimo è di 1.000 euro e riguarda i corsi di specializzazione cui l’universitario si iscrive dopo la laurea. Gli assegni di importo pari a 2.000 euro spettano invece agli studenti che frequentano corsi di laurea triennale o magistrale. Le borse di studio sono conferite anche gli studenti di conservatori, istituti musicali e pure accademie di belle arti. Per aderire alla selezione è necessario il raggiungimento dei crediti previsti dall’anno accademico e una media ponderata di 24/30. Per le borse relative a corsi post laure, serve i il possesso di una votazione non inferiore a 92/110. Infine, per quanto interessa i requisiti reddituali bisogna valutare il punteggio corrispondente alle fasce di reddito ISEE. (Esempio fino a 8.000 euro l’INPS riconosce 14 punti, entro la soglia dei 32.000 euro 6 punti, e 2 punti per redditi superiori ai 40.000).