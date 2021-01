Arriva la social card da 480 euro   

Il reddito di cittadinanza non è certo la panacea di tutti i mali. Infatti, non sempre si rivela sufficiente per le spese quotidiane delle famiglie. Per questo motivo ci sono una serie di bonus come la carta acquisti Inps, nota pure come social card. Si tratta di uno strumento varato per la prima volta nel nostro Paese nel lontano 2008, con Giulio Tremonti alla guida del ministero dell’economia e delle finanze. Successivamente, l’idea è rilanciata anche dal governo presieduto da Mario Monti nel 2012. Per ottenere il reddito da 480 euro, però, sono necessari una serie di requisiti. Chi già riceve il reddito di cittadinanza, tuttavia, dovrà possedere anche degli altri requisiti. Dovrà cioè dimostrare, ai fini dell’erogazione del bonus, di avere un Isee che non superi la cifra massima di 7001,37 euro. Chi presenta la richiesta dovrà essere intestatario, inoltre, di non più di una utenza elettrica e di non più di due utenze del gas. Potranno farne richiesta anche i nuclei familiari al cui interno vi sia un over 65 e quelli in cui, invece, vi sia un bambino che non abbia ancora compiuto 3 anni. La social card non spetta a chi è proprietario di più di due autoveicoli, a chi possiede più di un immobile ad uso abitativo in una misura uguale o superiore al 25%. Il patrimonio mobiliare, non dovrà mai essere superiore a 15mila euro. Per presentare la domanda, è necessario collegarsi al sito di Poste Italiane e scaricare i moduli. Sarà, quindi, l’ufficio postale a trasmettere la necessaria documentazione all’Inps.