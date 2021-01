Fiano Romano – Al via al polo di somministrazione del vaccino

Si comincerà con un primo obiettivo ovvero 2400 somministrazioni, per arrivare a circa 6000 al mese. La ASL ha comunicato che dal 25 gennaio sarà possibile prenotare per gli utenti ultra ottantenni autosufficienti il vaccino sul sito web “Salute Lazio – prenota Vaccino Covid”. Nelle prossime ore, anche il nostro ufficio servizi sociali informerà correttamente i primi destinatari e li affiancherà, in caso di bisogno, nella procedura di registrazione e prenotazione. Le vaccinazioni si effettueranno dal 1 febbraio in poi. L’adesione alla vaccinazione è libera e volontaria.