Guidonia – Tecnologia Nasa per sanificazione degli ambienti

Maggiore sicurezza ed attenzione alla salute dei dipendenti pubblici e dei cittadini che si recheranno presso gli uffici comunali grazie all’acquisto da parte del Comune di Guidonia Montecelio di dieci apparecchi “Beyond” per la sanificazione degli ambienti.

“Questi apparecchi, oltre ad essere un presidio medico-chirurgico- spiega il Consigliere Comunale Claudio Cos- utilizzano la tecnologia Activpure derivata da tecnologie spaziali sviluppate dalla Nasa. Verrà così consentita una sanificazione costante ed efficace dell’ambiente, evitando, quindi, che si proceda a sanificare manualmente gli ambienti comunali”.

“Sin dall’inizio della pandemia da Covid 19- conclude il Sindaco Michel Barbet- la nostra Amministrazione è stata sempre attenta alla tutela della salute dei dipendenti pubblici e dei cittadini che entrano in contatto con i nostri servizi. La decisione di acquistare questi apparecchi altamente tecnologici va proprio in questa direzione”.