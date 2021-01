Ospedale di Tivoli, dedicata allo storico sindacalista Pignoloni l’aula magna

L’aula magna di palazzo Cianti, l’edificio dell’ospedale di Tivoli dedicato alla formazione ed ai corsi di laurea per infermieri, è stata intitolata a Lamberto Pignoloni.

Pignoloni, assistente sociale e sindacalista della Fp Cgil che per quasi 40 anni ha prestato servizio nell’Asl Roma 5, è venuto a mancare due mesi, il 19 novembre, fa a causa del Covid.

“E’ stata una cerimonia ristretta – spiegano dalla Roma 5 -, in ragione delle dovute cautele dovute all’emergenza Coronoravirus ma non priva di emozioni, anche attraverso il ricordo fatto da colleghi e amici”.

L’Asl, con questa intitolazione, ha voluto riconoscere: “gratitudine per i valori di dedizione all’attività professionale e per le sue doti umane, concretizzate in un impegno fattivo e quotidiano nell’Azienda”.