Calcio, Villa Adriana in lutto: Luigi Buttazzo scompare a 42 anni

di Valerio De Benedetti

Villa Adriana è in lutto. Luigi Buttazzo, direttore generale del club tiburtino è scomparso a soli 42 anni lasciando un vuoto enorme nel cuore di tutti quelli che lo avevano conosciuto. Colpito da un infarto che lo ha strappato all’affetto dei suoi cari, la notizia è arrivata nella mattinata. Lascia una moglie e due figli piccoli. Tifosissimo del Lecce, Luigi aveva dato tutto sé stesso nella causa del Villa Adriana Calcio, che anche grazie al suo impegno è riuscito negli ultimi anni a raggiungere il traguardo Promozione. Il saluto si terrà nella chiesa di San Silvestro Papa, in via di Villa Adriana alle ore 15.