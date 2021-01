Capena – In fase di stallo i lavori per la fibra

Terminata la base e la recinzione, i lavori civili sono ultimati. Devono montare e installare la centrale. Il consigliere Lorenzo Baldazzi attraverso i propri canali fa sapere che i lavori sono momentaneamente interrotti per l’attesa dell’assestamento del basamento in calcestruzzo. Proseguono le autorizzazioni agli scavi.

Nei prossimi mesi, non appena inizieranno gli scavi per la posa delle linee, avrà l’onore e l’onere di rappresentare i cittadini di Capena presso il Mise per richiedere in tutte le zone del Comune lo stesso livello di linea (al fine di evitare diseguaglianze).